Бесова (Мельникова) Елизавета Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесова (Мельникова) Елизавета Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Мельников Афанасий

Мать: Мельникова ?

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1936

Дочь: Арина Ефимовна

Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бесов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: Устюжанина Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сина (Алексия?) Ефимовна

Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесов Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бесов Степан Ефимович

Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесов Ефим Савельевич (?)

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1962