Бесова (Мельникова) Елизавета Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Мельников Афанасий
Мать: Мельникова ?
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1936
Дочь: Арина Ефимовна
Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)
Рождение ребёнка
27.01.1912
Дочь: Устюжанина Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сина (Алексия?) Ефимовна
Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бесов Фёдор Ефимович
Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бесов Ефим Савельевич (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962