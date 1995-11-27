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Митяева Татьяна Александровна
Митяева Татьяна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1995
Пол
Женский
Отец
Митяев Александр Васильевич
1974 г.р.
Мать
Любимова Людмила Валерьевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1995
Отец:
Митяев Александр Васильевич
Мать:
Любимова Людмила Валерьевна
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