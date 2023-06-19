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Февронья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Семионович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
После 1797