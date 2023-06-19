Февронья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Семионович
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
После 1797