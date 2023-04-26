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Галинский (Галинский) Харитина
Галинский (Галинский) Харитина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Между 1822 и 1823
Пол
Женский
Отец
Галинский Василий Танасов
Между 1790 и 1791 г.р.
Мать
Афтения
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Между 1822 и 1823
Отец:
Галинский Василий Танасов
Мать:
Афтения
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