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Галинский (Галинский) Харитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1822 и 1823

Пол

Женский

Отец

Между 1790 и 1791 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823

Отец: Галинский Василий Танасов

Мать: Афтения