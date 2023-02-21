Сорокин Константин Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1996
Дочь: Сорокина Ангелина Константиновна
Мать ребёнка: Сорокина Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
23.07.2007
Сын: Сорокин Иван Константинович
Мать ребёнка: Сорокина Ирина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Ирина Борисовна