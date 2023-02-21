Сорокин Константин Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Константин Валерьевич

Сорокин Константин Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1996

Дочь: Сорокина Ангелина Константиновна

Мать ребёнка: Сорокина Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
23.07.2007

Сын: Сорокин Иван Константинович

Мать ребёнка: Сорокина Ирина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Ирина Борисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close