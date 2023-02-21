Бухарова (Рыжкова) Акулина Антиповна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Талицкий район, д. Медведкова
Дата рождения30.11.1882
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.11.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Медведкова
Рождение ребёнка
30.11.1908
Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Рыжкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Рыжкова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
20.04.1918
Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
30.11.1920
Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
02.01.1924
Дочь: Воробьева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Смерть
1952
дер.Черемухова Талицкого р-на Свердловской обл.