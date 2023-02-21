Бухарова (Рыжкова) Акулина Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Рыжкова) Акулина Антиповна

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Место рождения

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Медведкова

Дата рождения

30.11.1882

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Медведкова
Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Рыжков Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Рыжкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Рыжкова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
20.04.1918

Сын: Рыжков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Рыжков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
02.01.1924

Дочь: Воробьева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Рыжков Василий Яковлевич

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Смерть
1952
дер.Черемухова Талицкого р-на Свердловской обл.
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