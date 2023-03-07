Евстафий Агафонович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Агафон Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Павел Евстафиевич
Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Алексей Евстафиевич
Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1834
Сын: Данила Евстафиевич
Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Анна Евстафиевна
Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Арина Евстафиевна
Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Афимья Евстафиевна
Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 03.01.1850
Сын: Василий Евстафиевич
Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Герасимовна
Смерть
Неизвестно