Евстафий Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафий Агафонович

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Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1784 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1834 г.р.
Вычислено 1838 г.р.
Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1844 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Агафон Иванович

Мать: ?

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Павел Евстафиевич

Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Алексей Евстафиевич

Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1834

Сын: Данила Евстафиевич

Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Анна Евстафиевна

Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Арина Евстафиевна

Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Афимья Евстафиевна

Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 03.01.1850

Сын: Василий Евстафиевич

Мать ребёнка: Аксинья Герасимовна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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