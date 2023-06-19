Sadul (Aunpu) Liso — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sadul (Aunpu) Liso

Место рождения

Эммасте-Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

12.11.1827

Дата смерти

27.08.1880

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
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Рождение
12.11.1827

Отец: Aunpu Tomas

Мать: Aunpu Marre

Эммасте-Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
11.11.1853

Муж: Sadul Jürri

Эммасте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
(-): Liso Sadul (Aunpu)
Рождение ребёнка
12.10.1855

Дочь: Leisberg Ingel

Отец ребёнка: Sadul Jürri

Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
27.08.1880
Эммасте-Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond