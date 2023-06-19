Sadul (Aunpu) Liso
Место рождения
Дата рождения12.11.1827
Дата смерти27.08.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1827
Отец: Aunpu Tomas
Мать: Aunpu Marre
Бракосочетание
11.11.1853
Муж: Sadul Jürri
Эммасте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
(-): Liso Sadul (Aunpu)
Рождение ребёнка
12.10.1855
Дочь: Leisberg Ingel
Отец ребёнка: Sadul Jürri
Куризу, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
27.08.1880