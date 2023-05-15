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Плесовских Александр Алексеевич
Плесовских Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1968
Пол
Мужской
Отец
Плесовских Алексей Степанович
1935 г.р.
Мать
Плесовских Ольга Митрофановна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1968
Отец:
Плесовских Алексей Степанович
Мать:
Плесовских Ольга Митрофановна
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