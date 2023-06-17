Перскевич Рышард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перскевич Рышард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перскевич Сергей Рышардович

Мать ребёнка: Перскевич Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перскевич Слабомир Рышардович

Мать ребёнка: Перскевич Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перскевич Зоя Ивановна