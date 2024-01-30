Твердохлебов Валентин Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Твердохлебова) Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Твердохлебова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Александр Валентинович
Мать ребёнка: Твердохлебова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Твердохлебова Надежда
Смерть
Неизвестно