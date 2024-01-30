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Твердохлебов Валентин Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Твердохлебов Тихон Софронович

Мать: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Твердохлебова) Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Твердохлебова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Александр Валентинович

Мать ребёнка: Твердохлебова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Твердохлебова Надежда

Смерть
Неизвестно

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