Обухова Анна Феофонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Анна Феофонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Обухов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Николай Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Николай Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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