Обухова Анна Феофонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Обухов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно