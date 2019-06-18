Фонотова (Шашенкова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонотова (Шашенкова) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Запарожская область

Дата рождения

27.08.1943

Дата смерти

18.06.2019

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1943

Отец: Шашенков Михаил Никонорович

Мать: Шашенкова Марфа Марфа

Запарожская область
Бракосочетание
29.01.1971

Муж: скрыто настройками приватности

с Красная Поляна Донецкая обл.
Рождение ребёнка
02.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г Донецк
Рождение ребёнка
18.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г Мариуполь Донецкой обл.
Рождение ребёнка
22.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г Мариуполь Донецкой обл.
Смерть
18.06.2019
г Мариуполь
Похороны
Неизвестно
с Красная Поляна
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