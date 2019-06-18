Фонотова (Шашенкова) Зинаида Михайловна
Место рожденияЗапарожская область
Дата рождения27.08.1943
Дата смерти18.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1943
Отец: Шашенков Михаил Никонорович
Мать: Шашенкова Марфа Марфа
Запарожская область
Бракосочетание
29.01.1971
Муж: скрыто настройками приватности
с Красная Поляна Донецкая обл.
Рождение ребёнка
02.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г Донецк
Рождение ребёнка
18.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г Мариуполь Донецкой обл.
Рождение ребёнка
22.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г Мариуполь Донецкой обл.
Смерть
18.06.2019
г Мариуполь
Похороны
Неизвестно
с Красная Поляна