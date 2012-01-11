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Уколов Константин Николаевич

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Место рождения

Новый Городок, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.02.1965

Дата смерти

11.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1965

Отец: Уколов Николай Александрович

Мать: не указана

Новый Городок, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
27.03.1992

Жена: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.08.1992

Сын: Уколов Виталий Константинович

Мать ребёнка: Уколова Светлана Владимировна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уколова Светлана Владимировна

Смерть
11.01.2012
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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