Уколов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1965
Дата смерти11.01.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1965
Отец: Уколов Николай Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.03.1992
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1992
Сын: Уколов Виталий Константинович
Мать ребёнка: Уколова Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2012