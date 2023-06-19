Дмитриева Дарья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Дмитриев Максим Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Михаил Максимович
Отец ребёнка: Дмитриев Максим Викторович
Бракосочетание
Неизвестно