Тананина (Шуклиных) Марфа Артемьева
Место рождениядер. Марка Семенихина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Марка Семенихина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Тананин Алексей Данилов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: София Алексеевна
Отец ребёнка: Тананин Алексей Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762