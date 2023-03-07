Тананина (Шуклиных) Марфа Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананина (Шуклиных) Марфа Артемьева

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Место рождения

дер. Марка Семенихина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Марка Семенихина, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Тананин Естефей Алексеев

Отец ребёнка: Тананин Алексей Данилов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: София Алексеевна

Отец ребёнка: Тананин Алексей Данилов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тананин Алексей Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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