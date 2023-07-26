Григорий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Яков Константинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Аграфена Ермакова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Николай Григорьев
Мать ребёнка: Аграфена Ермакова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Козьма Григорьев
Мать ребёнка: Аграфена Ермакова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Аграфена Ермакова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Ермакова
Смерть
1854
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область