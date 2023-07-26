Григорий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Яковлев

Григорий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Яков Константинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Аграфена Ермакова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Николай Григорьев

Мать ребёнка: Аграфена Ермакова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Козьма Григорьев

Мать ребёнка: Аграфена Ермакова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Аграфена Ермакова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Ермакова

Смерть
1854
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close