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Порываев Александр Федорович

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Место рождения

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.

Отец: Порываев Федор Дмитриевич

Мать: Порываева ?

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Порываев Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Порываева Екатерина

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Порываев Яков Александрович

Мать ребёнка: Порываева Екатерина

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Порываев Никифор Александрович

Мать ребёнка: Порываева Екатерина

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Порываев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Порываева Екатерина

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Порываева Екатерина

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.05.1815 ст.

Сын: Порываев Федор Александрович

Мать ребёнка: Порываева Екатерина

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
04.04.1817 ст.

Жена: Поповых Евдокия

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукия Александровна

Мать ребёнка: Порываева Екатерина

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порываева Екатерина

Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Нижняя Сава, Куединский муниципальный район, Пермский край
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