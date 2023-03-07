Порываев Александр Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.
Отец: Порываев Федор Дмитриевич
Мать: Порываева ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Сын: Порываев Иоанн Александрович
Мать ребёнка: Порываева Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Сын: Порываев Яков Александрович
Мать ребёнка: Порываева Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Порываев Никифор Александрович
Мать ребёнка: Порываева Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Порываев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Порываева Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Порываева Екатерина
Рождение ребёнка
16.05.1815 ст.
Сын: Порываев Федор Александрович
Мать ребёнка: Порываева Екатерина
Бракосочетание
04.04.1817 ст.
Жена: Поповых Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукия Александровна
Мать ребёнка: Порываева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порываева Екатерина
Смерть
Неизвестно