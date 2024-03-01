Галушин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галушин Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1932
Дочь: Коротяева (Галушина) Зинаида
Мать ребёнка: Галушина (Леонтьева) Прасковья
Рождение ребёнка
12.08.1937
Дочь: Корельская (Галушина) Галина
Мать ребёнка: Галушина (Спиридонова) Екатерина
Рождение ребёнка
15.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галушина (Спиридонова) Екатерина
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галушина (Спиридонова) Екатерина
Похороны
Неизвестно