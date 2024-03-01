Галушин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галушин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1932 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галушин Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галушина (Леонтьева) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галушина (Леонтьева) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галушина (Спиридонова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галушина (Спиридонова) Екатерина

Рождение ребёнка
22.05.1932

Дочь: Коротяева (Галушина) Зинаида

Мать ребёнка: Галушина (Леонтьева) Прасковья

Рождение ребёнка
12.08.1937

Дочь: Корельская (Галушина) Галина

Мать ребёнка: Галушина (Спиридонова) Екатерина

Рождение ребёнка
15.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галушина (Спиридонова) Екатерина

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галушина (Спиридонова) Екатерина

Смерть
1944
Похороны
Неизвестно

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