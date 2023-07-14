Оглы Лулуди Асланбекова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оглы Чёлдо
Мать: Оглы Нунай
Рождение ребёнка
25.05.1989
Отец ребёнка: Оглы Чукуран Бачович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оглы Чукуран Бачович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оглы Чукуран Бачович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оглы Чукуран Бачович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оглы Кристина Чукурановна
Отец ребёнка: Оглы Чукуран Бачович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оглы Чукуран Бачович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Оглы Чукуран Бачович
Смерть
2016