Алистратова (Казалетова) Нина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Мурманская область
Упоминание
18.11.2004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102089502&page=1&rdk=0#I0 7. Алистратова, урожденная Казалетова, Нина Борисовна, родившаяся в 1948 году в Мурманской области, проживавшая в Республике Уз... Показать все