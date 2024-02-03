Алистратова (Казалетова) Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алистратова (Казалетова) Нина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурманская область
Упоминание
18.11.2004
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102089502&page=1&rdk=0#I0 7. Алистратова, урожденная Казалетова, Нина Борисовна, родившаяся в 1948 году в Мурманской области, проживавшая в Республике Уз... Показать все

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