Ананьева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Козлова Екатерина
Отец ребёнка: Ананьев Иван
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Гончарова Анна
Отец ребёнка: Ананьев Иван
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Ананьев Иван
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897
Дочь: Соколова Прасковья
Отец ребёнка: Ананьев Иван
Смерть
Неизвестно