Ананьева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Козлова Екатерина

Отец ребёнка: Ананьев Иван

Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Гончарова Анна

Отец ребёнка: Ананьев Иван

Скрипино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Ананьев Иван

Скрипино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897

Дочь: Соколова Прасковья

Отец ребёнка: Ананьев Иван

Скрипино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Скрипино, Чухломский муниципальный район, Костромская область