Суханка Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Ушмай Биюшев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Роман Степанов
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Семен Степанов
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Егор Степанов
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Татьяна Стапанова
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Василиса Стапанова
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемей
Мать ребёнка: Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно