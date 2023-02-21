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Суханка Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Ушмай Биюшев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Роман Степанов

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Семен Степанов

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Егор Степанов

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Татьяна Стапанова

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Василиса Стапанова

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемей

Мать ребёнка: Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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