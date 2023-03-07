Мушкетов Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1951
Дочь: Разуваева Надежда
Мать ребёнка: Мушкетова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андриевская Ирина
Мать ребёнка: Мушкетова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мушкетова Григорий
Мать ребёнка: Мушкетова Анна
Смерть
1992