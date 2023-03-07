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Мушкетов Петр

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Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.11.1951

Дочь: Разуваева Надежда

Мать ребёнка: Мушкетова Анна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андриевская Ирина

Мать ребёнка: Мушкетова Анна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мушкетова Григорий

Мать ребёнка: Мушкетова Анна

Смерть
1992
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