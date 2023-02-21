Bubis Malka
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1842
Дочь: Sura Pesya
Отец ребёнка: Bubis Yankel
Рождение ребёнка
23.02.1846
Сын: Bubis Moshko
Отец ребёнка: Bubis Yankel
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bubis Yankel
Смерть
Неизвестно