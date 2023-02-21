Bubis Malka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bubis Malka

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

1842 г.р.
1846 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1842

Дочь: Sura Pesya

Отец ребёнка: Bubis Yankel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
23.02.1846

Сын: Bubis Moshko

Отец ребёнка: Bubis Yankel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bubis Yankel

Смерть
Неизвестно
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