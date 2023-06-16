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Данилов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.2001

Дочь: Данилова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Данилова Зинаида Евгеньевна

Рождение ребёнка
12.09.2002

Сын: Данилов Александр Иванович

Мать ребёнка: Данилова Зинаида Евгеньевна

Развод
09.10.2012

Жена: Данилова Зинаида Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Зинаида Евгеньевна