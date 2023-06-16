Данилов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.2001
Дочь: Данилова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Данилова Зинаида Евгеньевна
Рождение ребёнка
12.09.2002
Сын: Данилов Александр Иванович
Мать ребёнка: Данилова Зинаида Евгеньевна
Развод
09.10.2012
Бракосочетание
Неизвестно