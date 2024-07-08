Соколов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Яковлевна
Красноярское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно