Соколов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Соколов Николай Петрович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Соколов Павел Петрович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Яковлевна

Красноярское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Соколов Иван Петрович

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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