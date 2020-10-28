Кадрия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадрия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.10.2020
Казань
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мещеряково
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