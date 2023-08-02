Жалеева (Османова) Аминя Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖалеева (Османова) Аминя Османовна

Жалеева (Османова) Аминя Османовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1922

Дата смерти

?.05.?

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1922

Отец: Осман Мяфтяхитдин улы

Мать: не указана

Смерть
?.05.?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close