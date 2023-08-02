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Жалеева (Османова) Аминя Османовна
Жалеева (Османова) Аминя Османовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.1922
Дата смерти
?.05.?
Пол
Женский
Отец
Осман Мяфтяхитдин улы
1873 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1922
Отец:
Осман Мяфтяхитдин улы
Мать: не указана
Смерть
?.05.?
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