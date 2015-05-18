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Мельяновский Василий Михайлович

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Место рождения

д.Чертовичи (Ольховка) Брянской (Орловской) области

Дата рождения

15.12.1938

Дата смерти

18.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Мельяновский Михаил Карпович

Мать: Рытикова Екатерина Ивановна

д.Чертовичи (Ольховка) Брянской (Орловской) области
Бракосочетание
02.10.1959

Жена: Мельяновская Светлана Григорьевна

Бракосочетание
02.10.1959

Жена: не указана

Подпорожье Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.07.1960

Сын: Мельяновский Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Мельяновская Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.1967

Сын: Мельяновский Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Мельяновская Светлана Григорьевна

Смерть
18.05.2015
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