Мельяновский Василий Михайлович
Место рожденияд.Чертовичи (Ольховка) Брянской (Орловской) области
Дата рождения15.12.1938
Дата смерти18.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
д.Чертовичи (Ольховка) Брянской (Орловской) области
Бракосочетание
02.10.1959
Бракосочетание
02.10.1959
Жена: не указана
Подпорожье Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.07.1960
Сын: Мельяновский Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Мельяновская Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
11.04.1967
Сын: Мельяновский Игорь Васильевич
Мать ребёнка: Мельяновская Светлана Григорьевна
Смерть
18.05.2015