Котов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Анастасия Николаевна

Карпово, Раменский район, Московская область
Смерть
Неизвестно