Христофорова Феодора А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофорова Феодора А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823

Сын: Христофоров Василий Александрович

Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович

Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Архангреса Александровна

Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Христофоров Федор Александрович

Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Христофоров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христофоров Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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