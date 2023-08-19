Христофорова Феодора А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Христофоров Василий Александрович
Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Архангреса Александровна
Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Христофоров Федор Александрович
Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Христофоров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Христофоров Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно