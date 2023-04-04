Халютина Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халютина Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Халютин Василий Иванович

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1796

Сын: Халютин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
18.06.1799

Сын: Халютин Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Халютин Алимпий Иванович

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1813

Сын: Халютин Николай Иванович

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно