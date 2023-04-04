Халютина Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1796
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.06.1799
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1813
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Халютин Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно