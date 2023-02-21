Туктагулова София Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туктагулова София Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.?

Отец: не указан

Мать: Гурентьева Анна Александровна

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