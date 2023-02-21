Заикина - Воронкова Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина - Воронкова Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: Заикина Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронкова - Молчанова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Воронков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронков Сергей Николаевич

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