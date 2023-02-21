Заикина - Воронкова Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: Заикина Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронков Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронкова - Молчанова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Воронков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронков Сергей Николаевич