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Барахоев Спиридон Кирсанович
Барахоев Спиридон Кирсанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Барахоев Кирсан Романович
1887 г.р.
Мать
Барахоева (Барахоева?) Аксинья Сергеевна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Барахоев Кирсан Романович
Мать:
Барахоева Аксинья Сергеевна
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