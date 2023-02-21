Барахоев Спиридон Кирсанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барахоев Спиридон Кирсанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Барахоев Кирсан Романович

Мать: Барахоева Аксинья Сергеевна

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