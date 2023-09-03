Степаненко Николай Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Николай Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1951

Дочь: Рукосуева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Степаненко Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Степаненко Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Степаненко Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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