Степаненко Николай Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1951
Дочь: Рукосуева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Степаненко Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Степаненко Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степаненко Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Степаненко Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно