(Зязина) Устинья Ефимова
Место рождениядер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
дер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Павликова, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762