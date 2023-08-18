(Зязина) Устинья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зязина) Устинья Ефимова

Место рождения

дер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Между 1705 и 1708 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Зязин (зезев) Ефим Потапов

Мать: Зязина (зезева) Гликерия Сидорова

дер., что был починок Избенской, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
займище Павликова, Совьинская волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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