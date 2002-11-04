Вульфсон Григорий Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вульфсон Григорий Наумович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

22.04.1920

Дата смерти

04.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
04.11.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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