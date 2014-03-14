Подымахина (Бойко) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.05.1935
Дата смерти14.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2014