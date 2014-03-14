Подымахина (Бойко) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымахина (Бойко) Надежда Ивановна

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Место рождения

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.05.1935

Дата смерти

14.03.2014

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1935

Отец: Бойко Иван Григорьевич

Мать: Бойко (Глущенко) Матрёна Матвеевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2014

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