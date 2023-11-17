Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Зуева Лукия Григорьевна
Зуева Лукия Григорьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Зуев Алексей
1850 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Зуев Алексей
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия