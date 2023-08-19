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Макмак Валентин Федоровна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

13.09.1936

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1936

Отец: Макмак Федор Харитонов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
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