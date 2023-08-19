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Алешин Лука (Лукиян) Яковлев

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1786

Дата смерти

02.03.1849

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

1757 г.р.

Жена

1788 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1786

Отец: Яков Степанов

Мать: Неонила Иванова

около 1786, 1795 – 9, 1811 – 25, 1816 -29, 1834 -47, 1850- умер в 1849, Алешин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ефимова

венчаны браком – 22.05.1806, невеста – той же деревни, первым браком
Смерть
02.03.1849
+02.03.1849, 64 года, от натуральной,
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