Алешин Лука (Лукиян) Яковлев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти02.03.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Яков Степанов
Мать: Неонила Иванова
около 1786, 1795 – 9, 1811 – 25, 1816 -29, 1834 -47, 1850- умер в 1849, Алешин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ефимова
венчаны браком – 22.05.1806, невеста – той же деревни, первым браком
Смерть
02.03.1849
+02.03.1849, 64 года, от натуральной,