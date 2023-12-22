Шубенков Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубенков Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубенков Владимир

Мать: Зинаида Дмитриевна

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