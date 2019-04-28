Ульянова (Симонова) Мария Петровна

Ульянова (Чеченёва) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения02.11.1928
Дата смерти28.04.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1928
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеченёв Сергей Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеченёв Василий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеченёв Николай Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеченёв Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.2019
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область