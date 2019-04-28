Ульянова (Симонова) Мария Петровна

Ульянова (Чеченёва) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Чеченёва) Мария Петровна

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Место рождения

Аграфеновка, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.11.1928

Дата смерти

28.04.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1928

Отец: Петр

Мать: не указана

Аграфеновка, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеченёв Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Кучино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеченёв Василий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Кучино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеченёв Николай Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Кучино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеченёв Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Кучино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.2019
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область