Кочетков Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочетков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1939
Сын: Кочетков Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Кочеткова Мария Ионовна
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочеткова Мария Ионовна
Смерть
Неизвестно