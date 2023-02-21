Кочетков Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетков Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочетков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Кочетков Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Кочеткова Мария Ионовна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Мария Ионовна

Смерть
Неизвестно
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