Каюмова Гайнижамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Каюм
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Хуснируй
Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хибатулла
Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович
Рождение ребёнка
22.04.1866
Дочь: Гилмиҗамал
Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Махруй
Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович
Рождение ребёнка
05.12.1869
Дочь: Фахриҗамал
Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович
Рождение ребёнка
08.07.1873
Сын: Шарифҗамал
Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович
Рождение ребёнка
23.04.1876
Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович
Смерть
Неизвестно