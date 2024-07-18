Каюмова Гайнижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмова Гайнижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1861 г.р.
1862 г.р.
1866 г.р.
1867 г.р.
1869 г.р.
1873 г.р.

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Каюм

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Хуснируй

Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Сын: Хибатулла

Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1866

Дочь: Гилмиҗамал

Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Махруй

Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1869

Дочь: Фахриҗамал

Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1873

Сын: Шарифҗамал

Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1876

Сын: Халилулла Абдулкадирович

Отец ребёнка: Абдулкадир Шэмсешарифович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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