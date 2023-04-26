Чулков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1925
Сын: Чулков-Эйдман Виктор Петрович
Мать ребёнка: Чулкова Берта
Москва, город федерального значения Москва
Национальность: еврей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсфирь Петровна
Мать ребёнка: Чулкова Берта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чулкова Берта
Смерть
1938