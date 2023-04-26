Чулков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧулков Петр

Чулков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1925

Сын: Чулков-Эйдман Виктор Петрович

Мать ребёнка: Чулкова Берта

Москва, город федерального значения Москва
Национальность: еврей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсфирь Петровна

Мать ребёнка: Чулкова Берта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чулкова Берта

Смерть
1938