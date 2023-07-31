Капитолина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитолина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Климина Любовь Меркульевна

Отец ребёнка: Базанов Меркулий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базанов Меркулий

Малое Содомово, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Клавдия

Отец ребёнка: Базанов Меркулий

Прытково, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодова Евдокея

Отец ребёнка: Базанов Меркулий

д. Фомино тонкинского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базанов Меркулий

Смерть
Неизвестно
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