Капитолина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Климина Любовь Меркульевна
Отец ребёнка: Базанов Меркулий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базанов Меркулий
Малое Содомово, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Клавдия
Отец ребёнка: Базанов Меркулий
Прытково, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодова Евдокея
Отец ребёнка: Базанов Меркулий
д. Фомино тонкинского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базанов Меркулий
Смерть
Неизвестно