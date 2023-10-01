Щербакова Парасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Щербакова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Щербаков Прохор Григорьевич
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Никифорович
Смерть
Неизвестно