Щербакова Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Щербакова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Щербаков Прохор Григорьевич

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Никифорович

Смерть
Неизвестно

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